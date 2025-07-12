«Я планирую вернуться». Джокович прокомментировал поражение от Синнера

Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после полуфинала Уимблдона, по результатам которого он уступил Янник Синнеру со счетом 0:3:

«Будет грустно, если это было мое последнее выступление на Центральном корте, но надеюсь, что это не так»,

«Я не планирую заканчивать свою карьеру в Уимблдоне сегодня. Я планирую вернуться, по крайней мере, еще один раз, и обязательно сыграть на Центральном корте».

«Честно говоря, на корте я не испытывал приятных ощущений. Да, я не хочу подробно рассказывать о своей травме и просто жаловаться, что не смог показать свою лучшую игру. Я хочу поздравить Янника с еще одним великолепным выступлением.

«Вот и все. Он в финале. Он был слишком силен. Я действительно разочарован, что не смог двигаться так, как я думал или надеялся».

«Я не думаю, что это невезение. Просто возраст, износ организма. Я очень забочусь о себе, но сейчас, последние полтора года, реальность ударила по мне как никогда раньше, честно говоря.

Мне трудно это принять, потому что я чувствую, что когда я свеж, когда я в форме, я все еще могу играть в теннис на очень высоком уровне. Я доказал это в этом году.

Но да, я думаю, что игра в пяти сетах, особенно в этом году, была для меня настоящей физической борьбой. Чем дольше длится турнир, тем хуже становится мое состояние. Я дохожу до финальных стадий, до полуфиналов всех турниров Большого шлема в этом году, но мне приходится играть с Синнером или Алькарасом».

«Эти парни в хорошей форме, молоды, быстры. Я чувствую, что выхожу на матч с полупустым баком. В таких условиях просто невозможно выиграть матч. Это так, как есть, понимаете? Это одна из тех вещей, которые я принимаю и в некотором смысле принимаю, справляюсь с реальностью такой, какая она есть, и стараюсь извлечь из этого максимум, наверное».

«Честно говоря, я не знаю, что я могу сделать по-другому, потому что я ежедневно трачу огромное количество времени на то, чтобы заботиться о себе. Я бы хотел бросить вызов всем участникам тура и посмотреть, кто из них заботится о себе больше, чем я», — сказал он.

«К сожалению, сейчас я не получаю за это награды из-за травм на поздних стадиях турниров Большого шлема. Но я получал награды в течение многих лет.

Сейчас я могу считать это несчастьем, но я получил так много от Бога и от жизни в своей карьере, что было бы нечестно по отношению к Богу, к своему телу и ко всему, что я достиг в карьере, начать жаловаться на травмы.

Я так долго был в хорошей форме и имел невероятную карьеру, что просто пытаюсь извлечь максимум из того, что у меня осталось».

«После финалов, которые они сыграли в Париже, я думаю, что ожидание этого финала огромное, потрясающее, — сказал Джокович. — Сейчас они определенно на несколько уровней выше всех.

Я отдам небольшое преимущество Карлосу как фавориту из-за двух титулов, которые он выиграл здесь, его игры и уверенности, которой он сейчас обладает.

Но это лишь небольшое преимущество, потому что Янник очень хорошо бьет по мячу. Это будет, опять же, очень равный матч, как и в Париже».

Ранее сообщалось о том, что Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона.