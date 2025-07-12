Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо

Польская «Лехия» из города Гданьск столкнулась с проблемами накануне старта нового сезона – клубу не разрешают регистрировать новых игроков. Команда из чемпионана Польши подписала пятерых новичков, но ни полноценные трансферы, ни аренды не одобрила Польская футбольная ассоциация (PZPN).

На данный момент, к «Лехии» присоединились правый защитник Алвис Яунземс («Сталь Мелец»), левый защитник Матуш Войтко («Слован» Братислава), вингер Мохамед Авад Алла («Аль-Айн»), форвард Давид Курминовски («Заглембе») и защитник киевского «Динамо» Максим Дячук.

По информации польской прессы, 21-летний украинец прибыл в Польшу и на данный момент находится в городе Гданськ, где занимается по индивидуальной программе. Все пять игроков ожидают, когда смогут присоединиться к команде.

Журналист Мацей Сломинский сообщил, что существует высокая вероятность, что «Лехия» успеет зарегистрировать всех новичков до старта сезона в польской Экстраклясе.