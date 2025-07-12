Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате отказался продлевать контракт с «мерсисайдцами» и намерен присоединиться к мадридскому «Реалу».

По этой причине, известный футбольный портал Transfermarkt составил список кандидатов, которые могли бы заменить французского футболиста. Журналисты посоветовали чемпионам Премьер-лиги подписать защитника сборной Украины Илью Забарного.

«Забарный – это еще один перспективный игрок Премьер-лиги, который получил много похвалы и внимания за последние два сезона. Многие удивились, когда «вишни» потратили 22,7 млн евро за украинского таланта в 2023 году, но с тех пор Илья превратился в исключительного защитника, которому удалось совместить надежную игру в обороне и уверенное обращение с мячом.

Таким образом, его рыночная стоимость выросла с 18 до 42 млн евро за время пребывания в «Борнмуте». Он может быть идеальным кандидатом на позицию защитника для клуба из первой четверки Премьер-лиги.

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» также заинтересован в подписании контракта с талантливым украинцем, но пока неизвестно, где Забарный будет играть в следующем сезоне», – считает Transfermarkt.