Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Идеальный кандидат. Английскому гранду предложили подписать Забарного
Англия
12 июля 2025, 11:49 |
595
1

Идеальный кандидат. Английскому гранду предложили подписать Забарного

Портал Transfermarkt нашел замену для Конате, который намерен покинуть «Ливерпуля»

12 июля 2025, 11:49 |
595
1
Идеальный кандидат. Английскому гранду предложили подписать Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате отказался продлевать контракт с «мерсисайдцами» и намерен присоединиться к мадридскому «Реалу».

По этой причине, известный футбольный портал Transfermarkt составил список кандидатов, которые могли бы заменить французского футболиста. Журналисты посоветовали чемпионам Премьер-лиги подписать защитника сборной Украины Илью Забарного.

«Забарный – это еще один перспективный игрок Премьер-лиги, который получил много похвалы и внимания за последние два сезона. Многие удивились, когда «вишни» потратили 22,7 млн евро за украинского таланта в 2023 году, но с тех пор Илья превратился в исключительного защитника, которому удалось совместить надежную игру в обороне и уверенное обращение с мячом.

Таким образом, его рыночная стоимость выросла с 18 до 42 млн евро за время пребывания в «Борнмуте». Он может быть идеальным кандидатом на позицию защитника для клуба из первой четверки Премьер-лиги.

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» также заинтересован в подписании контракта с талантливым украинцем, но пока неизвестно, где Забарный будет играть в следующем сезоне», – считает Transfermarkt.

По теме:
Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Ливерпуль Борнмут Ибраима Конате Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ Transfermarkt
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Футбол | 11 июля 2025, 13:56 1
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»

Известный эксперт оценил игру Алиссона Сантаны

Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ
Футбол | 12 июля 2025, 10:21 2
Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ
Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ

Харьковский клуб пытался подписать Бориса Крушинского из житомирского «Полесья»

Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Футбол | 12.07.2025, 07:47
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 08:26
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона
Футбол | 12.07.2025, 11:57
Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона
Марлон вернулся, спарринги Шахтера и Дииамо, полуфиналы Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
якщо Ліверпуль продасть Конате,
який не бажає продовжити контракт і хоче в Реал,
то можливо Лівер зверне увагу на Забарного.
Але ціна від Борнмута 75 лям може злякати.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем