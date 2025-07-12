ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после дисквалификации. Чемпион мира нашел новый клуб

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес стал игроком итальянской «Падовы», сообщают социальные сети итальянского клуба.

37-летний полузащитник сможет приступить к тренировкам со своей команды с 19 октября – именно тогда истекает срок его дисквалификации за допинг.

Соглашение между Алехандро и «Падовой» рассчитано до лета 2027 года. Последним клубом «Гомеса» была «Монца». Сезон 2013/14 аргентинец провел в составе харьковского «Металлиста».

Вместе со сборной Аргентины Алехандро стал чемпионом мира в 2022 году.

«Падова» предстоящий сезон проведет в Серии С.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Металлиста» вернется на поле.