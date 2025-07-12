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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после дисквалификации. Чемпион мира нашел новый клуб
Италия
12 июля 2025, 10:51 |
957
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после дисквалификации. Чемпион мира нашел новый клуб

Алехандро Гомес стал игроком «Падовы»

12 июля 2025, 10:51 |
957
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после дисквалификации. Чемпион мира нашел новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гомес

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес стал игроком итальянской «Падовы», сообщают социальные сети итальянского клуба.

37-летний полузащитник сможет приступить к тренировкам со своей команды с 19 октября – именно тогда истекает срок его дисквалификации за допинг.

Соглашение между Алехандро и «Падовой» рассчитано до лета 2027 года. Последним клубом «Гомеса» была «Монца». Сезон 2013/14 аргентинец провел в составе харьковского «Металлиста».

Вместе со сборной Аргентины Алехандро стал чемпионом мира в 2022 году.

«Падова» предстоящий сезон проведет в Серии С.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Металлиста» вернется на поле.

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Алехандро Гомес Падова Металлист Харьков сборная Аргентины по футболу трансферы Серия C
Даниил Кирияка Источник
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