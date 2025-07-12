Джон ТЕРРИ: «Мне не нравится смотреть футбол»

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри высказался о Английской Премьер-лиге:

Мне не нравится смотреть футбол. Например, когда команды играют против «Манчестер Сити», и за мячом 11 игроков, это скучно. «Манчестер Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно. Вы не видите много ударов по воротам, вы не видите таких людей, как Эден Азар или Джо Коул, которые своей индивидуальной игрой поднимают людей с кресел.

Ранее сообщалось о том, что легенда Челси потролил «Тоттенхэм» после триумфа в Лиге Европы.