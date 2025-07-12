Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джон ТЕРРИ: «Мне не нравится смотреть футбол»
Англия
12 июля 2025, 11:52 |
66
0

Джон ТЕРРИ: «Мне не нравится смотреть футбол»

Легендарный англичанин раскритиковал современный футбол

12 июля 2025, 11:52 |
66
0
Джон ТЕРРИ: «Мне не нравится смотреть футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Экс-игрок лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри высказался о Английской Премьер-лиге:

Мне не нравится смотреть футбол. Например, когда команды играют против «Манчестер Сити», и за мячом 11 игроков, это скучно. «Манчестер Сити» пытается сломить соперника, это действительно скучно. Вы не видите много ударов по воротам, вы не видите таких людей, как Эден Азар или Джо Коул, которые своей индивидуальной игрой поднимают людей с кресел.

Ранее сообщалось о том, что легенда Челси потролил «Тоттенхэм» после триумфа в Лиге Европы.

По теме:
Челси установил безумный ценник на форварда. Он забил 30 голов за клуб
Барселона нацелилась на нападающего Челси. Планируют провести переговоры
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Джон Терри Челси Манчестер Сити
Даниил Кирияка Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12 июля 2025, 04:45 2
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Легендарный швед о Уэйне Руни

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11 июля 2025, 23:31 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Футбол | 12.07.2025, 11:37
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
Иностранный клуб не может зарегистрировать защитника киевского Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
Футбол | 11.07.2025, 18:58
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АПЛ из Лиги Европы
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Футбол | 11.07.2025, 13:45
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
В Милане приняли важное решение по трансферу Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
Джокович на Уимблдоне побил рекорд Федерера и повторил достижение Эверт
10.07.2025, 09:25 2
Теннис
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 1
Футбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем