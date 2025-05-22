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  4. ФОТО. Легенда Челси потролил Тоттенхэм после триумфа в Лиге Европы
Лига Европы
22 мая 2025, 17:57 |
824
3

ФОТО. Легенда Челси потролил Тоттенхэм после триумфа в Лиге Европы

Джон Терри показал свою коллекцию трофеев

22 мая 2025, 17:57 |
824
3
ФОТО. Легенда Челси потролил Тоттенхэм после триумфа в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Терри

Легендарный капитан лондонского «Челси» Джон Терри отреагировал на триумф «Тоттенхэма» в Лиге Европы, где «шпоры» в финальном матче минимально одолели «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Помню свой первый трофей, благослови их бог. Доставайте текилу. Отличный сезон, ребята, вы все должны быть горды. У меня 17 трофеев. Осталось еще 16. После такого выступления, думаю, у вас есть шанс. Просто нужно прожить еще 900 лет», – ответил Терри.

Эта победа принесла Шпорам первый трофей с 2008 года - тогда под руководством Хуанде Рамоса клуб выиграл Кубок английской лиги, одержав в финале Челси (2:1).

Для Тоттенхэма это четвёртый европейский трофей в истории. Первым стал Кубок обладателей кубков в 1963 году, а затем команда дважды торжествовала в Кубке УЕФА – в 1972 и 1984 годах.

В активе Джона Терри 17 титулов. Джон опубликовал фото своего домашнего шкафа с трофеями, где пять титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии и Кубок Лиги чемпионов.

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Джон Терри Челси Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Лига Европы Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Fuz1982z
челсі гамно як і тері
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+1
pol-55
Якби тролив гравець МЮ,це було б актуально.
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0
Victor673256ua
Якби Террі нормально пробив пенальті 17 років тому,  то було б 18 трофеїв)
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0
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