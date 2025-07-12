Барселона нацелилась на нападающего Челси. Планируют провести переговоры

Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский гранд может попрощаться с 24-летни футболистом этим летом за сумму в 50 миллионов евро. Игроком также интересуются «Наполи», «Милан», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

«Барселона» же намерена сделать предложение по аренде Джексона.

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 13 голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником.