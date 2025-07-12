Барселона нацелилась на нападающего Челси. Планируют провести переговоры
Николас Джексон привлекает внимание испанского гранда
Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.
По информации источника, английский гранд может попрощаться с 24-летни футболистом этим летом за сумму в 50 миллионов евро. Игроком также интересуются «Наполи», «Милан», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».
«Барселона» же намерена сделать предложение по аренде Джексона.
В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 13 голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником.
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