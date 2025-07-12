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Испания
12 июля 2025, 10:07 |
298
1

Барселона нацелилась на нападающего Челси. Планируют провести переговоры

Николас Джексон привлекает внимание испанского гранда

12 июля 2025, 10:07 |
298
1
Барселона нацелилась на нападающего Челси. Планируют провести переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Сенегальский форвард лондонского «Челси» Николас Джексон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский гранд может попрощаться с 24-летни футболистом этим летом за сумму в 50 миллионов евро. Игроком также интересуются «Наполи», «Милан», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

«Барселона» же намерена сделать предложение по аренде Джексона.

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне, в которых отличился 13 голами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником.

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Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
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Serhii P.
та ну, таке дно. З реалізацією у нього проблеми.
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