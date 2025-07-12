ПЕРДУТА – о задолженности Ворсклы: «Мне некорректно об этом говорить»
Бывший игрок полтавчан высказался о проблемах клуба
Уже бывший защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о проблемах своего экс-клуба.
– «Ворскла» – на плаву?
– Безусловно. Только я уже не знаю, какие перед командой будут задачи. Хочется верить, что все будет хорошо.
– Есть задолженности по зарплате перед командой?
– Да.
– Сколько тебе остались должны по контракту?
– Мне некорректно сейчас об этом говорить. Руководство клуба прекрасно это знает.
– Сейчас, когда прошло некоторое время, уже можешь сказать, почему «Ворскла» вылетела из высшего дивизиона, в котором провела почти 30 лет?
– Неприятные ощущения. Но точно могу сказать, что финансовые вопросы – это не главная причина наших удручающих результатов.
– Команда, порой, выглядела неплохо.
– Согласен, во многих матчах мы переигрывали соперников, но результата не было. Все было против нас, словно злой рок. Часто мяч не летел в ворота и все. Голы давались нам очень сложно, но пропускали мы простые мячи. Это вина всех, и нам с этим жить. Сезон – провален.
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