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  4. ПЕРДУТА – о задолженности Ворсклы: «Мне некорректно об этом говорить»
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 11:22 |
130
0

ПЕРДУТА – о задолженности Ворсклы: «Мне некорректно об этом говорить»

Бывший игрок полтавчан высказался о проблемах клуба

12 июля 2025, 11:22 |
130
0
ПЕРДУТА – о задолженности Ворсклы: «Мне некорректно об этом говорить»
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Уже бывший защитник полтавской «Ворсклы» Игорь Пердута в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о проблемах своего экс-клуба.

– «Ворскла» – на плаву?

– Безусловно. Только я уже не знаю, какие перед командой будут задачи. Хочется верить, что все будет хорошо.

– Есть задолженности по зарплате перед командой?

– Да.

– Сколько тебе остались должны по контракту?

– Мне некорректно сейчас об этом говорить. Руководство клуба прекрасно это знает.

– Сейчас, когда прошло некоторое время, уже можешь сказать, почему «Ворскла» вылетела из высшего дивизиона, в котором провела почти 30 лет?

– Неприятные ощущения. Но точно могу сказать, что финансовые вопросы – это не главная причина наших удручающих результатов.

– Команда, порой, выглядела неплохо.

– Согласен, во многих матчах мы переигрывали соперников, но результата не было. Все было против нас, словно злой рок. Часто мяч не летел в ворота и все. Голы давались нам очень сложно, но пропускали мы простые мячи. Это вина всех, и нам с этим жить. Сезон – провален.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Заря Луганск Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу долги зарплаты финансы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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