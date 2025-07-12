«Иногда не хочется с поля уходить». Бабенко – о подготовке к новому сезону

Украинский полузащитник и капитан «Полесья» Руслан Бабенко прокомментировал подготовку житомирского клуба к предстоящему сезону:

«У нас весь тренерский штаб футбольный. Они играли на очень высоком уровне. Создали футбольную атмосферу, которую всем хочется видеть на тренировках. Наверное, вы тоже заметили, что все живут, все подсказывают, все хотят. Даже иногда не хочется с поля уходить, потому что интересно новые комбинации разыгрываем. Круто! Посмотрим, я же говорю, хочется прогрессировать и выигрывать».

В прошедшем сезоне Руслан Бабенко провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер близок к переходу из «Полесья» в эстонский чемпионат.