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  4. «Иногда не хочется с поля уходить». Бабенко – о подготовке к новому сезону
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 08:33 |
85
0

«Иногда не хочется с поля уходить». Бабенко – о подготовке к новому сезону

Украинский хавбек доволен работой тренерского штаба

12 июля 2025, 08:33 |
85
0
«Иногда не хочется с поля уходить». Бабенко – о подготовке к новому сезону
ФК Полесье. Руслан Бабенко

Украинский полузащитник и капитан «Полесья» Руслан Бабенко прокомментировал подготовку житомирского клуба к предстоящему сезону:

«У нас весь тренерский штаб футбольный. Они играли на очень высоком уровне. Создали футбольную атмосферу, которую всем хочется видеть на тренировках. Наверное, вы тоже заметили, что все живут, все подсказывают, все хотят. Даже иногда не хочется с поля уходить, потому что интересно новые комбинации разыгрываем. Круто! Посмотрим, я же говорю, хочется прогрессировать и выигрывать».

В прошедшем сезоне Руслан Бабенко провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что бразильский легионер близок к переходу из «Полесья» в эстонский чемпионат.

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Бразильский легионер близок к переходу из Полесья в эстонский чемпионат
Полесье Житомир Руслан Бабенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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