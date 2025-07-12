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  4. Более 100 миллионов евро. Реал заинтересован в полузащитнике гранда АПЛ
Испания
12 июля 2025, 08:22 |
509
0

Более 100 миллионов евро. Реал заинтересован в полузащитнике гранда АПЛ

Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского гранда

12 июля 2025, 08:22 |
509
0
Более 100 миллионов евро. Реал заинтересован в полузащитнике гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Cope.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 26-летнего полузащитника как замену Тони Кроосу и Луке Модричу. При этом ценник в более чем 100 миллионов евро отпугивает клуб – «Реал» не намерен платить таке деньги.

«Сливочные» также заинтересованы французским защитником «красных» Ибраима Конате. его подписание в это трансферное окно обойдется в сумму около 20-25 миллионов евро. Следующим летом он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Алонсо обратился к игроку «Реала», которого фанаты призывали выгнать из клуба.

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Даниил Кирияка Источник: Cope
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