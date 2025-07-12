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  4. Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба
Испания
12 июля 2025, 03:26 |
171
0

Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба

Рауль Асенсио останется в клубе

12 июля 2025, 03:26 |
171
0
Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение относительно игрока, которого фанаты призывали выгнать из клуба.

По информации испанских СМИ, тренер «бланкос» сообщил, что Рауль Асенсио останется в клубе.

«Ты осаешься в клубе», – сказал Хаби Алонсо.

Асенсио провалил выступления на клубном чемпионате мира, допустив ряд ошибок и получив одну красную карточку.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Рауль Асенсио
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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