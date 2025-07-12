Алонсо обратился к игроку Реала, которого фанаты призывали выгнать из клуба
Рауль Асенсио останется в клубе
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение относительно игрока, которого фанаты призывали выгнать из клуба.
По информации испанских СМИ, тренер «бланкос» сообщил, что Рауль Асенсио останется в клубе.
«Ты осаешься в клубе», – сказал Хаби Алонсо.
Асенсио провалил выступления на клубном чемпионате мира, допустив ряд ошибок и получив одну красную карточку.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
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