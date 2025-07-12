ФОТО. Ламин Ямаль вновь сошелся с бывшей? Новый поворот в истории
Ламин Ямаль и Алекс Падилья ищут друг друга в соцсетях
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь подогрел слухи о воссоединении с бывшей — Алекс Падильей.
За четыре дня до своего 18-летия он подписался на её новый аккаунт в TikTok, что тут же вызвало бурную реакцию фанатов.
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Праздник пройдёт 13 июля. Приглашены только близкие, телефоны запрещены, а на сцене будут звезды мировой музыки — Bad Gyal и Ozuna. Место проведения держится в секрете. Будет ли приглашена Алекс — неизвестно. Стример iShowSpeed уже подтвердил участие.
Отношения Ямаля и Падильи были нестабильными — после краткого воссоединения в декабре пара снова рассталась. Алекс отошла от публичности после скандала, но сегодня снова привлекает внимание.
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