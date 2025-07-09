ФОТО. На дне рождения Ямаля будет звездный ютубер. Он не будеть снимать
Ламин Ямаль пригласил IShowSpeed
Всемирноизвестный блогер IShowSpeed ответил на предложение нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.
Американец заявил, что прибудет в Испанию на 18-й день рождения звездного футболиста.
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«Я приеду на день рождения Ламина Ямаля, но я не уверен, что смогу стримить оттуда», – заявил один из самых популярных блогеров на Youtube.
Напомним, что вечеринка состоится 12 июля на Ибице. Игрок «Барсы» запретил любюу съемку во время празднования.
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