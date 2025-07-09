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09 июля 2025, 23:35 |
451
2

ФОТО. На дне рождения Ямаля будет звездный ютубер. Он не будеть снимать

Ламин Ямаль пригласил IShowSpeed

09 июля 2025, 23:35 |
451
2
ФОТО. На дне рождения Ямаля будет звездный ютубер. Он не будеть снимать
Instagram. Ламин Ямаль

Всемирноизвестный блогер IShowSpeed ответил на предложение нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Американец заявил, что прибудет в Испанию на 18-й день рождения звездного футболиста.

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«Я приеду на день рождения Ламина Ямаля, но я не уверен, что смогу стримить оттуда», – заявил один из самых популярных блогеров на Youtube.

Напомним, что вечеринка состоится 12 июля на Ибице. Игрок «Барсы» запретил любюу съемку во время празднования.

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фото Ламин Ямаль Барселона день рождения lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Александр Бондарь
С такой бурной жизнью он в 19 закончит
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