ФОТО. На дне рождения Ямаля будет звездный ютубер. Он не будеть снимать

Всемирноизвестный блогер IShowSpeed ответил на предложение нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

Американец заявил, что прибудет в Испанию на 18-й день рождения звездного футболиста.

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«Я приеду на день рождения Ламина Ямаля, но я не уверен, что смогу стримить оттуда», – заявил один из самых популярных блогеров на Youtube.

Напомним, что вечеринка состоится 12 июля на Ибице. Игрок «Барсы» запретил любюу съемку во время празднования.