Источник: уругвайский легионер перешел из Полесья в колумбийский Насьональ
Факундо Батиста покинул житомирский клуб и украинский чемпионат
Уругвайский нападающий Факундо Батиста перешел из житомирского «Полесья» в колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».
Сумма трансфера 26-летнего уругвайца составляет 1,5 млн долларов.
Этот трансфер стал первой серьезной сделкой для нового спортивного директора «Полесья» Вячеслава Шевчука, который вел переговоры по переходу футболиста.
Батиста присоединился к «Полесью» зимой 2025 года, перейдя из мексиканского клуба «Некакса» за 2 млн долларов.
Во второй половине сезона 2024/25 Батиста провел 15 матчей (13 игр УПЛ и 2 поединка Кубка) за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главным фаворитом остался Усман Дембеле
Итальянский гранд отказался от подписания Александра Зинченко