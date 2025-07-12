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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 05:12 | Обновлено 12 июля 2025, 06:14
182
0

Источник: уругвайский легионер перешел из Полесья в колумбийский Насьональ

Факундо Батиста покинул житомирский клуб и украинский чемпионат

12 июля 2025, 05:12 | Обновлено 12 июля 2025, 06:14
182
0
Источник: уругвайский легионер перешел из Полесья в колумбийский Насьональ
ФК Полесье. Факундо Батиста

Уругвайский нападающий Факундо Батиста перешел из житомирского «Полесья» в колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Сумма трансфера 26-летнего уругвайца составляет 1,5 млн долларов.

Этот трансфер стал первой серьезной сделкой для нового спортивного директора «Полесья» Вячеслава Шевчука, который вел переговоры по переходу футболиста.

Батиста присоединился к «Полесью» зимой 2025 года, перейдя из мексиканского клуба «Некакса» за 2 млн долларов.

Во второй половине сезона 2024/25 Батиста провел 15 матчей (13 игр УПЛ и 2 поединка Кубка) за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Факундо Батиста трансферы Полесье Житомир Атлетико Насьональ чемпионат Колумбии по футболу трансферы УПЛ Игорь Бурбас Вячеслав Шевчук
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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