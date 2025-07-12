Источник: уругвайский легионер перешел из Полесья в колумбийский Насьональ

Уругвайский нападающий Факундо Батиста перешел из житомирского «Полесья» в колумбийский клуб «Атлетико Насьональ».

Сумма трансфера 26-летнего уругвайца составляет 1,5 млн долларов.

Этот трансфер стал первой серьезной сделкой для нового спортивного директора «Полесья» Вячеслава Шевчука, который вел переговоры по переходу футболиста.

Батиста присоединился к «Полесью» зимой 2025 года, перейдя из мексиканского клуба «Некакса» за 2 млн долларов.

Во второй половине сезона 2024/25 Батиста провел 15 матчей (13 игр УПЛ и 2 поединка Кубка) за житомирский клуб, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.