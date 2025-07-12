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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 02:17 | Обновлено 12 июля 2025, 02:32
26
0

Президент Кудровки: «Не имена играют в футбол, а команда»

Роман Солодаренко рассказал о возможном усилении команды-новичка УПЛ

12 июля 2025, 02:17 | Обновлено 12 июля 2025, 02:32
26
0
Президент Кудровки: «Не имена играют в футбол, а команда»
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о возможном усилении команды.

«Всегда считал и считаю, что в футбол играют не фамилии, а команда. Мне всегда импонировали тренеры, которые подбирают футболистов не по именам, а по мастерству, человеческим качествам, характеру. Это правильный подход, и это наш подход.

Скажу откровенно: даже когда мы еще были в Первой лиге, нам предлагали футболистов с громкими футбольными фамилиями. И сейчас тоже предлагают, в частности, сами футболисты, которые играли на уровне УПЛ. Но есть тренерский штаб, есть руководство – мы подходим к этому взвешенно.

Не стоит ждать громких подписаний от «Кудровки»? Так не скажу, все возможно. Сейчас ведем переговоры с рядом футболистов, которые играют в УПЛ».

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Роман Солодаренко Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанов Источник: Трибуна
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