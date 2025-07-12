Президент Кудровки: «Не имена играют в футбол, а команда»

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о возможном усилении команды.

«Всегда считал и считаю, что в футбол играют не фамилии, а команда. Мне всегда импонировали тренеры, которые подбирают футболистов не по именам, а по мастерству, человеческим качествам, характеру. Это правильный подход, и это наш подход.

Скажу откровенно: даже когда мы еще были в Первой лиге, нам предлагали футболистов с громкими футбольными фамилиями. И сейчас тоже предлагают, в частности, сами футболисты, которые играли на уровне УПЛ. Но есть тренерский штаб, есть руководство – мы подходим к этому взвешенно.

Не стоит ждать громких подписаний от «Кудровки»? Так не скажу, все возможно. Сейчас ведем переговоры с рядом футболистов, которые играют в УПЛ».