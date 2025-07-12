МАРЛОН: «Когда ушел – понимал, что мой цикл в Шахтере еще не завершился»

Бразильский защитник Марлон поделился впечатлениями от своего возвращения в донецкий «Шахтер»:

«Еще когда я уходил, я уже понимал, что цикл не завершен. Вернуться, увидеть ребят, встретиться со всеми, с кем раньше общался – для меня это очень важно и приятно. Правда, как я уже сказал, это приятно. И здорово снова их увидеть и обнять. И все это имеет для меня большое значение. Я очень счастлив здесь и надеюсь еще год жить в этой атмосфере уважения и тепла.

Как изменился за эти 3,5 года? Мы всегда сохраняем суть, конечно. Есть изменения как у человека, как у игрока, но суть та же. Менталитет созревает и меняется, но всегда к лучшему. Я следил за «Шахтером», и всегда приятно было их видеть, наблюдать за ними. Вижу рост каждого: Бондаря, Бондаренко, Судакова. Всегда заметно лидерство и качество Матвиенко и других бразильцев в команде. Я наблюдал за всеми изменениями, вижу прогресс и рад быть здесь. Я совершенствовался в игровом плане, поэтому рад теперь присоединиться к этим процессам.

Я несколько раз говорил с Судаковым. Я даже написал Бондарю и немного поговорил с Тарасом Степаненко, хоть и поверхностно, но искренне. Ощущения странные, потому что раньше я был самым молодым, когда уходил отсюда, мне было 25–26, остальным по 33–34. И вот теперь могу стать самым старшим в команде. Это даже смешно, но мы понимаем ответственность. Мы осознаем важность этого. Но, конечно, все с легкостью и профессиональной отдачей на поле, чтобы помогать команде.

Игра вместе с Ардой Тураном в «Барселоне»? Жизнь очень динамична, а футбольный мир такой маленький. И мы можем это прожить за 10 лет. Когда-то мы вместе были на поле как игроки, а теперь он тренер, и я снова с ним. Как я всегда говорю, мир футбола очень маленький. Жду нового опыта. Я всегда стремлюсь завоевывать титулы, и здесь не может быть иначе. Сосредоточусь на лучшем для «Шахтера», чтобы выиграть много титулов».