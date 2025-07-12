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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 03:59 | Обновлено 12 июля 2025, 04:22
384
0

Полузащитник Шахтера близок к переходу в словацкий клуб Любоша Михела

Кирилл Сигеев может продолжить карьеру в команде Татран Прешов

12 июля 2025, 03:59 | Обновлено 12 июля 2025, 04:22
384
0
Полузащитник Шахтера близок к переходу в словацкий клуб Любоша Михела
ФК Черноморец. Кирилл Сигеев

Полузащитник «Шахтера» Кирилл Сигеев близок к переходу в словацкий клуб «Татран», сообщает журналист Игорь Бурбас.

В сезоне 2024/25 Сигеев на правах аренды из «Шахтера» выступал за «Черноморец», в который присоединился в августе 2024 года.

«Татран» из Прешова, потенциально новый клуб украинского хавбека, возглавляет президент Любош Михел, известный словацкий экс-судья, который после завершения карьеры арбитра работал директором отдела международных соревнований в «Шахтере».

В прошлом сезоне Кирилл провел 14 матчей за «Черноморец» в УПЛ, но не отметился результативными действиями.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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