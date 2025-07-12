Полузащитник Шахтера близок к переходу в словацкий клуб Любоша Михела

Полузащитник «Шахтера» Кирилл Сигеев близок к переходу в словацкий клуб «Татран», сообщает журналист Игорь Бурбас.

В сезоне 2024/25 Сигеев на правах аренды из «Шахтера» выступал за «Черноморец», в который присоединился в августе 2024 года.

«Татран» из Прешова, потенциально новый клуб украинского хавбека, возглавляет президент Любош Михел, известный словацкий экс-судья, который после завершения карьеры арбитра работал директором отдела международных соревнований в «Шахтере».

В прошлом сезоне Кирилл провел 14 матчей за «Черноморец» в УПЛ, но не отметился результативными действиями.