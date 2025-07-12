АЛИССОН: «Шахтеру надо сохранить этот темп на протяжении всего сезона»

Полузащитник «Шахтера» Алиссон Сантана, автор дубля и трех голевых передач в первом матче Лиги Европы УЕФА против финского «Ильвеса» (6:0), поделился впечатлениями от игры:

– Алиссон, поздравляем с победой! Это был сумасшедший матч как для тебя, так и для всей команды. Что ты чувствуешь в этот момент?

– Безмерно рад, прежде всего, за наш командный результат, за то, что мы смогли добиться такой важной победы с точки зрения результативности и уверенности в собственных силах. Очень рад, что удалось отличиться забитыми мячами и помочь команде. Безусловно, горжусь тем, что нам удалось выдержать все те указания и установки, которые Мистер дал накануне поединка. Уверен, это точно пойдет нам на пользу.

– В матче с «Ильвесом» ты забил два мяча и отдал три голевые передачи. Как именно Арда Туран мотивировал тебя перед игрой?

– Думаю, все вышло действительно органично, ведь мы четко придерживались указаний и наработок, которые предложил Мистер. Конечно, мы полностью отдавались игре, а наше желание побеждать просто зашкаливало. Сейчас, по моему мнению, самое важное – сохранить этот темп и удержать его на протяжении всего сезона.

– Для тебя эти результативные действия стали дебютными в еврокубках. Какие у тебя ощущения и что это значит лично для тебя?

– Это очень важный матч для меня, эмоции просто зашкаливают. Важно сохранить этот тонус и запал, чтобы поддерживать такую результативность на протяжении всего сезона. Уверен, эта игра вдохновит не только меня, но и всех партнеров по команде. Мы в состоянии сделать так, чтобы это стало нашей закономерностью.

– Кому ты посвящаешь эти голы?

– Своей семье, матери, а также Педру Энрике, у которого завтра день рождения. Всем им посвящаю победу и голы. Конечно, всей команде – за те усилия, которые мы приложили, играя как единый слаженный организм.

– В ответном матче с «Ильвесом» сколько голов от Алиссона можно ожидать в ворота соперника?

– Надеюсь забить два-три мяча, но не хочу иметь никаких ожиданий. Также хотелось бы дополнить взятие ворот качественной голевой передачей.