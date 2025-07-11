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Лига Европы
11 июля 2025, 22:12 | Обновлено 11 июля 2025, 22:31
359
0

ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги Европы против Ильвеса

Лучшим игроком матча назван Алиссон Сантана, у которого 2 гола и 3 ассиста

11 июля 2025, 22:12 | Обновлено 11 июля 2025, 22:31
359
0
ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче Лиги Европы против Ильвеса
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Донецкий клуб Шахтер успешно начал выступление в квалификации Лиги Европы 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне сыграли Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный матч для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

Лучшим игроком матча назван Алиссон Сантана, у которого 2 гола и 3 ассиста.

Ответный матч квалификации Q1 Лиги Европы между Ильвесом и Шахтером состоится 17 июля в финском Тампере.

🏆 Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

10 июля 2025, Любляна (Словения), стадион Стожице

Шахтер (Украина) – Ильвес (Финляндия) – 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 87, Невертон, 90

ФОТО. Лучшим игроком матча назван Алиссон Сантана

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Алиссон Сантана Шахтер - Ильвес фото лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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