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  4. ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде
Англия
12 июля 2025, 03:23 | Обновлено 12 июля 2025, 03:40
58
0

ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде

Легенда «Ливерпуля» возложил цветы к мемориалу возле главной трибуны

12 июля 2025, 03:23 | Обновлено 12 июля 2025, 03:40
58
0
ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде
ФК Ливерпуль. Стивен Джеррард

Знаменитый футболист прошлого Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте и его брату Андре Силве, возложив личный венок у «Энфилда».

Легенда «Ливерпуля» возложил цветы к мемориалу возле главной трибуны стадиона.

Возле стадиона собраны сотни соболезнований родным Диогу и Андре, погибшим 3 июля в результате дорожно-транспортного происшествия.

К Стивену присоединились юные представители академии Джеррарда, чтобы почтить память двух братьев.

ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде

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Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
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