Знаменитый футболист прошлого Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте и его брату Андре Силве, возложив личный венок у «Энфилда».

Легенда «Ливерпуля» возложил цветы к мемориалу возле главной трибуны стадиона.

Возле стадиона собраны сотни соболезнований родным Диогу и Андре, погибшим 3 июля в результате дорожно-транспортного происшествия.

К Стивену присоединились юные представители академии Джеррарда, чтобы почтить память двух братьев.

ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде