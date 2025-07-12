Англия12 июля 2025, 03:23 | Обновлено 12 июля 2025, 03:40
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ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде
Легенда «Ливерпуля» возложил цветы к мемориалу возле главной трибуны
12 июля 2025, 03:23 | Обновлено 12 июля 2025, 03:40
58
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Знаменитый футболист прошлого Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте и его брату Андре Силве, возложив личный венок у «Энфилда».
Легенда «Ливерпуля» возложил цветы к мемориалу возле главной трибуны стадиона.
Возле стадиона собраны сотни соболезнований родным Диогу и Андре, погибшим 3 июля в результате дорожно-транспортного происшествия.
К Стивену присоединились юные представители академии Джеррарда, чтобы почтить память двух братьев.
ФОТО. Стивен Джеррард отдал дань памяти Диогу Жоте на Энфилде
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