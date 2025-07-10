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  4. ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 04:59 | Обновлено 10 июля 2025, 05:35
283
0

ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте

Португальский форвард сделал известный жест – игра на геймпаде

10 июля 2025, 04:59 | Обновлено 10 июля 2025, 05:35
283
0
ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш отличился в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против мадридского «Реала», установив окончательный счет (4:0). Этот забитый гол он посвятил Диогу Жоте.

На 87-й минуте португальский нападающий реализовал момент после передачи Брэдли Баркола и забил свой первый мяч на этом турнире.

После гола 24-летний Гонсалу Рамуш отпраздновал взятие ворот, повторив жест, хорошо знакомый болельщикам сборной Португалии.

Он сел на газон и изобразил игру на геймпаде – именно так раньше праздновал свои голы его товарищ по команде Диогу Жота.

3 июля Диогу Жота трагически погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом Андре Силвой, футболистом «Пенафиела».

ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Гонсалу Рамуш Диогу Жота смерть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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