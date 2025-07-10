Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш отличился в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против мадридского «Реала», установив окончательный счет (4:0). Этот забитый гол он посвятил Диогу Жоте.

На 87-й минуте португальский нападающий реализовал момент после передачи Брэдли Баркола и забил свой первый мяч на этом турнире.

После гола 24-летний Гонсалу Рамуш отпраздновал взятие ворот, повторив жест, хорошо знакомый болельщикам сборной Португалии.

Он сел на газон и изобразил игру на геймпаде – именно так раньше праздновал свои голы его товарищ по команде Диогу Жота.

3 июля Диогу Жота трагически погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом Андре Силвой, футболистом «Пенафиела».

ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте