ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте
Португальский форвард сделал известный жест – игра на геймпаде
Форвард «ПСЖ» Гонсалу Рамуш отличился в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против мадридского «Реала», установив окончательный счет (4:0). Этот забитый гол он посвятил Диогу Жоте.
На 87-й минуте португальский нападающий реализовал момент после передачи Брэдли Баркола и забил свой первый мяч на этом турнире.
После гола 24-летний Гонсалу Рамуш отпраздновал взятие ворот, повторив жест, хорошо знакомый болельщикам сборной Португалии.
Он сел на газон и изобразил игру на геймпаде – именно так раньше праздновал свои голы его товарищ по команде Диогу Жота.
3 июля Диогу Жота трагически погиб в ДТП в Испании вместе со своим братом Андре Силвой, футболистом «Пенафиела».
ФОТО. Гонсалу Рамуш посвятил свой гол в ворота Реала погибшему Диогу Жоте
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский клуб захотел выплатить оставшуюся зарплату по соглашению семье португальца
К киевской команде присоединился Эдуардо Герреро, вернувшийся из сборной