БАРТУЛОВИЧ: «У нас были договоренности о спарингах с двумя клубами Серии A»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о товарищеских матчах команды в летнее межсезонье перед стартом нового сезона:

«Спарринги с такими командами, как «Боруссия» Менхенгладбах? Скажу, что было еще несколько договоренностей даже с более именитыми командами. Например, с «Пармой», «Удинезе» или «Истанбул Башакшехиром». Но от них пришлось отказаться, потому что было трудно составить план сборов, а игры уже предварительно были согласованы. Я очень доволен тем, что мы можем сыграть с такими командами и проверить себя на фоне этих соперников.

У нас была игра с «Панатинаикосом» (поражение 0:3), и получился интересный матч. Считаю, что мы 60 минут очень хорошо выглядели с ними. Понятно, что у «Панатинаикоса» большой ресурс и два разных состава. Они делали замены, даже трех нападающих поменяли, которые сыграли по 30 минут.

В конце нам было непросто с ними. У нас вышли молодые ребята, которые впервые в жизни играли с таким соперником. Думаю, для нас это большой опыт. У нас сильные соперники – «Карабах», «Бохум», «Боруссия» М. Очень интересно играть с ними».