Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «У нас были договоренности о спарингах с двумя клубами Серии A»
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 02:47 | Обновлено 12 июля 2025, 03:19
54
0

БАРТУЛОВИЧ: «У нас были договоренности о спарингах с двумя клубами Серии A»

Металлист 1925 отказался от проведения контрольных матчей с Пармой и Удинезе

12 июля 2025, 02:47 | Обновлено 12 июля 2025, 03:19
54
0
БАРТУЛОВИЧ: «У нас были договоренности о спарингах с двумя клубами Серии A»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал о товарищеских матчах команды в летнее межсезонье перед стартом нового сезона:

«Спарринги с такими командами, как «Боруссия» Менхенгладбах? Скажу, что было еще несколько договоренностей даже с более именитыми командами. Например, с «Пармой», «Удинезе» или «Истанбул Башакшехиром». Но от них пришлось отказаться, потому что было трудно составить план сборов, а игры уже предварительно были согласованы. Я очень доволен тем, что мы можем сыграть с такими командами и проверить себя на фоне этих соперников.

У нас была игра с «Панатинаикосом» (поражение 0:3), и получился интересный матч. Считаю, что мы 60 минут очень хорошо выглядели с ними. Понятно, что у «Панатинаикоса» большой ресурс и два разных состава. Они делали замены, даже трех нападающих поменяли, которые сыграли по 30 минут.

В конце нам было непросто с ними. У нас вышли молодые ребята, которые впервые в жизни играли с таким соперником. Думаю, для нас это большой опыт. У нас сильные соперники – «Карабах», «Бохум», «Боруссия» М. Очень интересно играть с ними».

По теме:
Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 5:0. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче
ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0
Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Младен Бартулович Боруссия Менхенгладбах Парма Удинезе Истанбул Башакшехир Панатинаикос Карабах Агдам Бохум
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Футбол | 11 июля 2025, 09:24 1
Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола

Испанский вингер вполне ожидаемо выделил Лионеля Месси

Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ
Футбол | 11 июля 2025, 23:34 5
Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ
Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ

Родольфо Алоко может усилить донецкую команду

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11.07.2025, 08:32
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 11.07.2025, 23:31
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
ФОТО. Ламин Ямаль вновь сошелся с бывшей? Новый поворот в истории
Футбол | 12.07.2025, 02:48
ФОТО. Ламин Ямаль вновь сошелся с бывшей? Новый поворот в истории
ФОТО. Ламин Ямаль вновь сошелся с бывшей? Новый поворот в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
Александр УСИК: «Боюсь ли я этого боксера? Да»
10.07.2025, 00:38 1
Бокс
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
10.07.2025, 00:56
Футбол
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
10.07.2025, 22:52 158
Футбол
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем