БАРТУЛОВИЧ: «Агрессивно работать в прессинге, поставить позиционный футбол»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович рассказал, каким хочет видеть игровой стиль у харьковской команды.

«У нас есть свои игровые принципы – агрессивно работать в прессинге и поставить позиционный футбол. В нашем чемпионате есть разные матчи. Против одной команды нужен позиционный футбол, с другим соперником нужно играть по-другому. Нужно находить баланс, и у команды должна быть вариативность.

Наша работа тоже построена так, что можно находить разные варианты построения игры с разными командами. Для соперников это может стать неожиданностью. Понятно, что будут игры, где нужно играть в позиционный футбол, где команды будут закрываться. И будут матчи, где будет много переходных фаз. Есть команды, которые нужно прессинговать.

Трудно сказать, что есть один стиль игры, и мы от него не отходим. В конце концов, все равно, все смотрят на результаты команды».