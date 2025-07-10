«Мы нуждаемся». Бартулович признался, кого хочет подписать в Металлист 1925

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, в каких трансферах нуждается харьковский клуб. Специалист хочет усилить две атакующие позиции.

– Какие позиции еще нужно закрыть?

– Считаю, что мы нуждаемся в центральном нападающем. Это однозначно. И, возможно, еще игрок центра поля на позицию «восьмерки». Это такие, можно сказать, критические позиции, которые нужно усиливать.

– На какой рынок смотрите – украинцы или иностранцы?

– Нет одного какого-то направления. Да, есть украинский рынок, балканский, американский, поэтому смотрим на качество игрока и кто нам может помочь.

Мое мнение – если брать иностранца, то он должен сразу быть готов играть в стартовом составе. Только таких нужно искать, а брать легионера просто для количества, этого не хочется делать, – сказал Бартулович.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 попрощался с двумя ведущими футболистами, которые помогли клубу квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу.