«Мы нуждаемся». Бартулович признался, кого хочет подписать в Металлист 1925
Младен заявил, что харьковскому клубу нужно усилить две позиции
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, в каких трансферах нуждается харьковский клуб. Специалист хочет усилить две атакующие позиции.
– Какие позиции еще нужно закрыть?
– Считаю, что мы нуждаемся в центральном нападающем. Это однозначно. И, возможно, еще игрок центра поля на позицию «восьмерки». Это такие, можно сказать, критические позиции, которые нужно усиливать.
– На какой рынок смотрите – украинцы или иностранцы?
– Нет одного какого-то направления. Да, есть украинский рынок, балканский, американский, поэтому смотрим на качество игрока и кто нам может помочь.
Мое мнение – если брать иностранца, то он должен сразу быть готов играть в стартовом составе. Только таких нужно искать, а брать легионера просто для количества, этого не хочется делать, – сказал Бартулович.
Ранее сообщалось, что Металлист 1925 попрощался с двумя ведущими футболистами, которые помогли клубу квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу.
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