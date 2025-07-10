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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 08:16 | Обновлено 10 июля 2025, 08:17
1127
0

«Мы нуждаемся». Бартулович признался, кого хочет подписать в Металлист 1925

Младен заявил, что харьковскому клубу нужно усилить две позиции

10 июля 2025, 08:16 | Обновлено 10 июля 2025, 08:17
1127
0
«Мы нуждаемся». Бартулович признался, кого хочет подписать в Металлист 1925
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович объяснил, в каких трансферах нуждается харьковский клуб. Специалист хочет усилить две атакующие позиции.

– Какие позиции еще нужно закрыть?

– Считаю, что мы нуждаемся в центральном нападающем. Это однозначно. И, возможно, еще игрок центра поля на позицию «восьмерки». Это такие, можно сказать, критические позиции, которые нужно усиливать.

– На какой рынок смотрите – украинцы или иностранцы?

– Нет одного какого-то направления. Да, есть украинский рынок, балканский, американский, поэтому смотрим на качество игрока и кто нам может помочь.

Мое мнение – если брать иностранца, то он должен сразу быть готов играть в стартовом составе. Только таких нужно искать, а брать легионера просто для количества, этого не хочется делать, – сказал Бартулович.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 попрощался с двумя ведущими футболистами, которые помогли клубу квалифицироваться в Украинскую Премьер-лигу.

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Младен Бартулович Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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