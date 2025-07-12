Источник: Верес не договорился с румынским хавбеком об условиях контракта

Румынский хавбек Кэтэлин Иту не станет игроком «Вереса» из Ровно.

Украинский клуб и 25-летний румынский полузащитник не достигли соглашения о личных условиях контракта.

Иту находился в статусе свободного агента после окончания соглашения с болгарским клубом «Крумовград», за который в прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Верес» рассматривал универсального хавбека как потенциальное усиление центра поля, однако переговоры завершились безрезультатно.

Кэтэлин Иту близок к переходу в другой клуб чемпионата Болгарии – «Локомотив» Пловдив.