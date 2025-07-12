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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 03:47 | Обновлено 12 июля 2025, 04:08
25
0

Источник: Верес не договорился с румынским хавбеком об условиях контракта

Кэтэлин Иту близок к переходу в болгарский клуб Локомотив Пловдив

12 июля 2025, 03:47 | Обновлено 12 июля 2025, 04:08
25
0
Источник: Верес не договорился с румынским хавбеком об условиях контракта
ФК Крумовград. Кэтэлин Иту

Румынский хавбек Кэтэлин Иту не станет игроком «Вереса» из Ровно.

Украинский клуб и 25-летний румынский полузащитник не достигли соглашения о личных условиях контракта.

Иту находился в статусе свободного агента после окончания соглашения с болгарским клубом «Крумовград», за который в прошлом сезоне он провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Верес» рассматривал универсального хавбека как потенциальное усиление центра поля, однако переговоры завершились безрезультатно.

Кэтэлин Иту близок к переходу в другой клуб чемпионата Болгарии – «Локомотив» Пловдив.

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Николай Степанов Источник: Бей-беги
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