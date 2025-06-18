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Украина. Премьер лига
18 июня 2025, 15:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:09
538
0

Верес ведет переговоры с румынским полузащитником

Кетелин Иту привлекает внимание украинского клуба

18 июня 2025, 15:45 | Обновлено 18 июня 2025, 16:09
538
0
Верес ведет переговоры с румынским полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Кетелин Иту

Румынский полузащитник «Крумовграда» Кетелин Иту привлекает внимание «Вереса», сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, украинский клуб ведет переговоры с 25-летним футболистом, который может сыграть как на позиции «восьмерки», так и на позиции «десятки».

Последние полгода Кетелин провел в болгарском «Крумовграде».

В прошедшем сезоне Кетелин Иту принял участие в 25 матчах на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Верес» выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону.

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