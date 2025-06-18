Верес ведет переговоры с румынским полузащитником

Румынский полузащитник «Крумовграда» Кетелин Иту привлекает внимание «Вереса», сообщает телеграм-канал «Бей-Беги».

По информации источника, украинский клуб ведет переговоры с 25-летним футболистом, который может сыграть как на позиции «восьмерки», так и на позиции «десятки».

Последние полгода Кетелин провел в болгарском «Крумовграде».

В прошедшем сезоне Кетелин Иту принял участие в 25 матчах на клубном уровне, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда «Верес» выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону.