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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 18:41 | Обновлено 16 июня 2025, 18:42
148
0

Стало известно, когда Верес выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону

Первый сбор клуб проведет в Ровно

16 июня 2025, 18:41 | Обновлено 16 июня 2025, 18:42
148
0
Стало известно, когда Верес выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону
ФК Верес

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, определился с датой возвращения футболистов из отпуска. В понедельник, 23 июня, игроки команды впервые встретятся после отдыха на медицинском осмотре.

Первый тренировочный сбор перед сезоном 2025/26 «Верес» проведет на клубной базе в родном городе Ровно.

Известно, что подопечные Олега Шандрука запланировали четыре контрольных матча: дома против «Нивы» Тернополь (29 июня) и «Колоса» Ковалевка (5 июля), а также в гостях – против киевской «Оболони» и львовского «Руха».

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товарищеские матчи Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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