Стало известно, когда Верес выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, определился с датой возвращения футболистов из отпуска. В понедельник, 23 июня, игроки команды впервые встретятся после отдыха на медицинском осмотре.

Первый тренировочный сбор перед сезоном 2025/26 «Верес» проведет на клубной базе в родном городе Ровно.

Известно, что подопечные Олега Шандрука запланировали четыре контрольных матча: дома против «Нивы» Тернополь (29 июня) и «Колоса» Ковалевка (5 июля), а также в гостях – против киевской «Оболони» и львовского «Руха».