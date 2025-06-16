Стало известно, когда Верес выйдет из отпуска и начнет подготовку к сезону
Первый сбор клуб проведет в Ровно
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, определился с датой возвращения футболистов из отпуска. В понедельник, 23 июня, игроки команды впервые встретятся после отдыха на медицинском осмотре.
Первый тренировочный сбор перед сезоном 2025/26 «Верес» проведет на клубной базе в родном городе Ровно.
Известно, что подопечные Олега Шандрука запланировали четыре контрольных матча: дома против «Нивы» Тернополь (29 июня) и «Колоса» Ковалевка (5 июля), а также в гостях – против киевской «Оболони» и львовского «Руха».
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