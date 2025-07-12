Кривбасс подпишет форварда из Венесуэлы. Он уже прибыл в Украину

Криворожский «Кривбас» близок к подписанию еще одного новичка в летнее трансферное окно.

Клуб УПЛ достиг соглашения с венесуэльским «Метрополитаносом» о трансфере нападающего Карлоса Парако.

21-летний форвард уже прибыл в Украину и в ближайшее время подпишет контракт с «Кривбасом». Ожидается, что сделка будет долгосрочной.

Карлос – универсальный атакующий футболист, он способен играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах атаки.

В текущем сезоне Карлос Парако провел 20 матчей в составе «Метрополитаноса», в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.