Кривбасс подпишет форварда из Венесуэлы. Он уже прибыл в Украину
Карлос Парако выступал за венесуэльский клуб Метрополитанос
Криворожский «Кривбас» близок к подписанию еще одного новичка в летнее трансферное окно.
Клуб УПЛ достиг соглашения с венесуэльским «Метрополитаносом» о трансфере нападающего Карлоса Парако.
21-летний форвард уже прибыл в Украину и в ближайшее время подпишет контракт с «Кривбасом». Ожидается, что сделка будет долгосрочной.
Карлос – универсальный атакующий футболист, он способен играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах атаки.
В текущем сезоне Карлос Парако провел 20 матчей в составе «Метрополитаноса», в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 400 тысяч евро.
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