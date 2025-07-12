ФОТО. Нападающий Динамо показал, какая красавица его вдохновляет

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился трогательным моментом с возлюбленной Миланой Кухилавой.

11 июля 23-летний футболист забил гол в товарищеском матче против английского «Вест Бромвича», а затем выложил селфи со сборов в Австрии.

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Милая поддержка не заставила себя ждать — Милана на своей странице опубликовала общее фото с подписью «Скучаю по тебе».

Ванат репостнул снимок с сердечками. В отличие от прошлых отношений, на этот раз он открыто делится личным.