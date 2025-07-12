ФОТО. Нападающий Динамо показал, какая красавица его вдохновляет
Владислав Ванат влюблен в Милану Кухилаву
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат поделился трогательным моментом с возлюбленной Миланой Кухилавой.
11 июля 23-летний футболист забил гол в товарищеском матче против английского «Вест Бромвича», а затем выложил селфи со сборов в Австрии.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Милая поддержка не заставила себя ждать — Милана на своей странице опубликовала общее фото с подписью «Скучаю по тебе».
Ванат репостнул снимок с сердечками. В отличие от прошлых отношений, на этот раз он открыто делится личным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полтавский клуб намерен предложить сотрудничество экс-защитнику Арменду Даллку
Тренер категорически опроверг эту информацию