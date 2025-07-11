Экс-игрок Ворсклы: «В клубе есть задолженность – около семи месяцев»

Бывший защитник полтавской «Ворсклы» Даниил Хрипчук, который пребывает в статусе свободного агента, прокомментировал свой уход из клуба:

– Какова была ситуация в «Ворскле» с долгами и есть ли задолженность лично перед вами?

– Что касается финансовой ситуации, то, действительно, у клуба есть передо мной задолженность – это около семи месяцев. Думаю, в ближайшее время мы все решим.

– Сможете поделиться планами относительно трансфера в другую команду или даже чемпионат?

– Сейчас я уже в статусе свободного агента и открыт к предложениям. Уже есть определенные варианты, но пока все еще на этапе обсуждения, поэтому не могу сказать ничего конкретного. Но я рассматриваю варианты как в Украине, так и за границей, – сказал Хрипчук.

21-летний футболист провел 24 матча в сезоне 2024/25, но результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.