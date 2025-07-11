Не успел закрепиться. Челси решил продать центрального полузащитника

Лондонский «Челси» определился с судьбой центрального полузащитника Матиса Амугу, контракт которого рассчитан до лета 2033 года.

По информации издания The Sun, «пенсионеры» готовы попрощаться с футболистом после шести месяцев сотрудничества.

В течение этого времени в клубе Матис сыграл лишь два матча, в которых так и не отметился результативным действием.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился отпустить вингера в «Арсенал».