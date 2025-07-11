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Англия
11 июля 2025, 22:59 | Обновлено 11 июля 2025, 23:19
347
0

Не успел закрепиться. Челси решил продать центрального полузащитника

Матис Амугу не понадобился клубу

11 июля 2025, 22:59 | Обновлено 11 июля 2025, 23:19
347
0
Не успел закрепиться. Челси решил продать центрального полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Матис Амугу

Лондонский «Челси» определился с судьбой центрального полузащитника Матиса Амугу, контракт которого рассчитан до лета 2033 года.

По информации издания The Sun, «пенсионеры» готовы попрощаться с футболистом после шести месяцев сотрудничества.

В течение этого времени в клубе Матис сыграл лишь два матча, в которых так и не отметился результативным действием.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласился отпустить вингера в «Арсенал».

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Андрей Витренко Источник: The Sun
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