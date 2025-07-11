Англия11 июля 2025, 22:59 | Обновлено 11 июля 2025, 23:19
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Не успел закрепиться. Челси решил продать центрального полузащитника
Матис Амугу не понадобился клубу
11 июля 2025, 22:59 | Обновлено 11 июля 2025, 23:19
347
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Лондонский «Челси» определился с судьбой центрального полузащитника Матиса Амугу, контракт которого рассчитан до лета 2033 года.
По информации издания The Sun, «пенсионеры» готовы попрощаться с футболистом после шести месяцев сотрудничества.
В течение этого времени в клубе Матис сыграл лишь два матча, в которых так и не отметился результативным действием.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласился отпустить вингера в «Арсенал».
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