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  4. Милан размышляет над подписанием основного форварда Челси
Италия
11 июля 2025, 17:19 |
294
0

Милан размышляет над подписанием основного форварда Челси

Николас Джексон оказался в списке пожеланий итальянского клуба

11 июля 2025, 17:19 |
294
0
Милан размышляет над подписанием основного форварда Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Джексон

Итальянский клуб «Милан» рассматривает вариант трансфера 24-летнего нападающего «Челси» Николаса Джексона.

«Дьяволы» обратили внимание на сенегальца, поскольку клуб ищет партнера в пару к Сантьяго Хименесу.

Представители «Милана» ожидают возвращения «Челси» с клубного чемпионата мира, чтобы обсудить сумму перехода нападающего.

Также в списке пожеланий «дьяволов» находятся Душан Влашович из «Ювентуса» и Виктор Бонифейс из «Байера».

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Николас Джексон Челси Милан чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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