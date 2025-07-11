Италия11 июля 2025, 17:19 |
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Милан размышляет над подписанием основного форварда Челси
Николас Джексон оказался в списке пожеланий итальянского клуба
11 июля 2025, 17:19 |
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Итальянский клуб «Милан» рассматривает вариант трансфера 24-летнего нападающего «Челси» Николаса Джексона.
«Дьяволы» обратили внимание на сенегальца, поскольку клуб ищет партнера в пару к Сантьяго Хименесу.
Представители «Милана» ожидают возвращения «Челси» с клубного чемпионата мира, чтобы обсудить сумму перехода нападающего.
Также в списке пожеланий «дьяволов» находятся Душан Влашович из «Ювентуса» и Виктор Бонифейс из «Байера».
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