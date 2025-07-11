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Португалия
11 июля 2025, 23:05 | Обновлено 11 июля 2025, 23:06
1015
1

ОФИЦИАЛЬНО. От Трубина к Лунину. Бенфика подписала игрока Реала

Рафа Обрадор стал игроком португальского клуба

11 июля 2025, 23:05 | Обновлено 11 июля 2025, 23:06
1015
1
ОФИЦИАЛЬНО. От Трубина к Лунину. Бенфика подписала игрока Реала
ФК Бенфика. Рафа Обрадор

Испанский защитник Рафа Обрадор перешел из мадридского «Реала» в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

21-летний защитник подписал с португальским клубом соглашение, которое рассчитанное на 5 лет.

«Реал Мадрид благодарит его за его работу и преданность на протяжении всего пребывания в «Реале» и желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – сообщение испанского клуба.

В прошедшем сезоне Рафа Обрадор провел 34 матча в составе второй команды «Реала», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

И в «Реале», и в «Бенфике», выступают украинские голкиперы: за португальский клуб играет Анатолий Трубин, а за испанский – Андрей Лунин.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги.

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Бенфика Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Alehandro
Від Трубіна до Луніна чи все ж від Луніна до Трубіна?)
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