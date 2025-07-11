ОФИЦИАЛЬНО. От Трубина к Лунину. Бенфика подписала игрока Реала
Рафа Обрадор стал игроком португальского клуба
Испанский защитник Рафа Обрадор перешел из мадридского «Реала» в лиссабонскую «Бенфику». Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».
21-летний защитник подписал с португальским клубом соглашение, которое рассчитанное на 5 лет.
«Реал Мадрид благодарит его за его работу и преданность на протяжении всего пребывания в «Реале» и желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – сообщение испанского клуба.
В прошедшем сезоне Рафа Обрадор провел 34 матча в составе второй команды «Реала», отличился 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
И в «Реале», и в «Бенфике», выступают украинские голкиперы: за португальский клуб играет Анатолий Трубин, а за испанский – Андрей Лунин.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» отпустил вингера в другой клуб Ла Лиги.
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