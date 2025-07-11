Янник Синнер – Новак Джокович. Семикратный чемпион вылетел. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025
11 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.
Итальянец одолел семикратного чемпиона травяного мейджора в Лондоне со счетом 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час и 53 минуты.
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В решающем поединке Уимблдона Синнера поборется против испанца Карлоса Алькараса.
🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:3, 6:3, 6:4
Видеообзор матча
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