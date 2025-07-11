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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Семикратный чемпион вылетел. Видеообзор
Уимблдон
11 июля 2025, 23:01 |
167
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Семикратный чемпион вылетел. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025

11 июля 2025, 23:01 |
167
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Семикратный чемпион вылетел. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

11 июля первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер переиграл серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдонского турнира 2025.

Итальянец одолел семикратного чемпиона травяного мейджора в Лондоне со счетом 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час и 53 минуты.

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В решающем поединке Уимблдона Синнера поборется против испанца Карлоса Алькараса.

🏆 Уимблдон-2025. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6] – 6:3, 6:3, 6:4

Видеообзор матча

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Янник Синнер Новак Джокович Уимблдон-2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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