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  4. У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 00:02 | Обновлено 16 июля 2025, 00:08
1146
0

У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925

Футболист был шокирован тем, сколько заработали его агенты

16 июля 2025, 00:02 | Обновлено 16 июля 2025, 00:08
1146
0
У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925
УАФ. Иван Калюжный

Футболист сборной Украины Иван Калюжный получил предложение покинуть харьковский «Металлист 1925».

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Калюжный получил предложение из Польши. Он попросил руководство «Металлист 1925» рассмотреть предложение, он был готов вернуть клубу подъемные 100 тыс долларов, которые ему заплатили за переход.

Однако руководство харьковчан шокировало футболиста – его переход обошелся в 500 тысяч долларов (400 тысяч получило агентство Романа Зозули и Евгения Коноплянки). Сам Иван не знал об этом, сразу позвонил в агентство и попросил вернуть средства.

Бурбас отметил, что агентство Коноплянки и Зозули средства не вернуло. После этой ситуации Калюжный разорвал отношения с агентством.

Ранее Бартулович отреагировал на слухи об уходе Калюжного из «Металлиста 1925».

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Иван Калюжный Металлист 1925 Евгений Коноплянка Роман Зозуля Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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