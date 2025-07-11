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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 22:03 |
260
0

Скромный рекорд Буковины. Известно, сколько Верес получил за Дахновского

Хавбек перебрался из УПЛ в Первую лигу

11 июля 2025, 22:03 |
260
0
Скромный рекорд Буковины. Известно, сколько Верес получил за Дахновского
НК Верес. Виталий Дахновский

26-летний полузащитник «Вереса» Виталий Дахновский сегодня был официально объявлен в качестве новичка «Буковины».

Официально стороны отрапортовали о том, что между ними произошел традиционный трансфер, а «Верес» получил отступные за своего игрока, но их сумму клубы предпочли не разглашать.

По данным портала Transfermarkt, за Дахновского «Буковина» заплатила 50 тысяч евро. Примечательно, что эта весьма скромная как для УПЛ сумма является рекордом входящих трансферов для клуба из Черновцов.

Виталий Дахновский выступал за «Верес» с лета 2020 года. Хавбек провел 130 официальных матчей за «волков», отличившись 15 голами и 19 ассистами.

transfermarkt.com

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Виталий Дахновский Верес Ровно Буковина Черновцы трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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