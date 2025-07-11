Лидер Вереса: «Хотел уйти, но так, чтобы клуб заработал на трансфере»

Атакующий хавбек Вереса Виталий Дахновский перешел в команду Первой лиги Буковина. Игрок огорчен, что вынужден покинуть команду, но рад, что клубу удалось заработать.

«Мне очень больно покидать этот клуб. Это тяжелое решение для меня, но я его принял. Хочу, чтобы Верес продолжал развиваться в будущем. К сожалению, я уже не смогу радовать болельщиков на стадионе. Хочу поблагодарить болельщиков и тренерский штаб, президента. Всем, кто поддерживал меня, любил, болел. Верес был моей главной командой в жизни. Этот клуб является частью моего сердца, он мне очень многое дал.

Период в Ровно мне запомнился только позитивом. Я здесь выиграл свой первый трофей на профессиональном уровне, стал чемпионом Первой лиги. Поэтому всегда буду только положительно отзываться и любить этот клуб.

Повторюсь, это было очень сложное решение. Я всегда хотел, чтобы клуб мог заработать на моем трансфере. А переход в Черновцы был общим решением: и клуба, и моим. Я хотел уйти и хотел, чтобы Верес на этом заработал. И я благодарен клубу, что со мной согласились», – сказал Дахновский.

Ранее была информация о том, что трансфер оценивается в 60 тысяч евро.