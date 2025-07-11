ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с воспитанником
Вячеслав Собослой покинул команду ЮКСА
Клуб ЮКСА, который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально прекратил сотрудничество с 17-летним вингером Вячеславом Собослоем.
Молодой воспитанник зимой 2025 года подписал первое соглашение с клубом, однако надолго в основной команде. К тому же футболист так и не дебютировал за клуб.
Сейчас Вячеслав находится среди свободных агентов.
«Желаем Вячеславу долгой и удачной футбольной карьеры, пусть травмы обходят стороной, а дриблинг всегда будет успешным!», – написала пресс-служба клуба ЮКСА.
Примечательно, что Вячеслав имеет созвучную фамилию с известным игроком «Ливерпуля» Домиником Собослаи.
Ранее сообщалось, что клуб ЮКСА подписал военного.
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