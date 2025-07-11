ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги попрощался с воспитанником

Клуб ЮКСА, который со следующего сезона будет играть в Первой лиге, официально прекратил сотрудничество с 17-летним вингером Вячеславом Собослоем.

Молодой воспитанник зимой 2025 года подписал первое соглашение с клубом, однако надолго в основной команде. К тому же футболист так и не дебютировал за клуб.

Сейчас Вячеслав находится среди свободных агентов.

«Желаем Вячеславу долгой и удачной футбольной карьеры, пусть травмы обходят стороной, а дриблинг всегда будет успешным!», – написала пресс-служба клуба ЮКСА.

Примечательно, что Вячеслав имеет созвучную фамилию с известным игроком «Ливерпуля» Домиником Собослаи.

Ранее сообщалось, что клуб ЮКСА подписал военного.