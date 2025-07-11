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Украина. Первая лига
11 июля 2025, 16:15 |
1722
1

ОФИЦИАЛЬНО. Историческое подписание. Клуб Первой лиги усилился военным

ФК ЮКСА подписал контракт с Тимуром Амилахановым

11 июля 2025, 16:15 |
1722
1
ОФИЦИАЛЬНО. Историческое подписание. Клуб Первой лиги усилился военным
ФК ЮКСА. Тимур Амилаханов

ФК ЮКСА (Тарасовка) официально объявил о подписании контракта с Тимуром Амилахановым.

Начальник ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, воин ВСУ и герой обороны Мариуполя стал игроком команды Первой лиги.

Стоит отметить, что более 2 лет Тимур находился в плену у россиян.

В апреле 2025 года перед матчем ЮКСА – «Буковина» Амилаханов совершил первый символический удар по мячу.

«Футбол – это больше, чем игра. Футбол – это свобода. Рад присоединиться к ЮКСА и творить новую историю», – прокомментировал свой трансфер Тимур Амилаханов.

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ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу свободный агент российско-украинская война Вооруженные силы Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК ЮКСА
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Комментарии 1
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Andromed
дуже гарна ініціатива яка заслуговує на респект
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