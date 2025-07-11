ОФИЦИАЛЬНО. Историческое подписание. Клуб Первой лиги усилился военным
ФК ЮКСА подписал контракт с Тимуром Амилахановым
ФК ЮКСА (Тарасовка) официально объявил о подписании контракта с Тимуром Амилахановым.
Начальник ракетно-артиллерийского вооружения 36-й бригады морской пехоты, воин ВСУ и герой обороны Мариуполя стал игроком команды Первой лиги.
Стоит отметить, что более 2 лет Тимур находился в плену у россиян.
В апреле 2025 года перед матчем ЮКСА – «Буковина» Амилаханов совершил первый символический удар по мячу.
«Футбол – это больше, чем игра. Футбол – это свобода. Рад присоединиться к ЮКСА и творить новую историю», – прокомментировал свой трансфер Тимур Амилаханов.
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