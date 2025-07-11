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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 22:21 | Обновлено 11 июля 2025, 23:18
609
0

ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией

Черкасский клуб заключил соглашение с Favbet

11 июля 2025, 22:21 | Обновлено 11 июля 2025, 23:18
609
0
ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией
УПЛ. ФК ЛНЗ

Представитель Украинской Премьер-лиги, черкасское ЛНЗ, официально определился с новым титульным партнером. Клуб подписал соглашение с известной букмекерской компанией – Favbet.

С нового сезона 2025/26 эмблема компании будет размещена на футболках игроков ЛНЗ.

«Титульное партнерство – это о поддержке команды и фанов в каждом моменте.

Вместе мы сделаем достижения громче, а клуб – сильнее.

Новое партнерство сделает весомый вклад в развитие клуба как на поле, так и за его пределами. Мы объединяемся, чтобы футбол стал еще ближе для каждого болельщика. Впереди много интересного», – написала клубная пресс-служба.

Напомним, что на протяжении последних двух лет титульным партнером ЛНЗ была компания VBET, а точнее онлайн-казино.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига спонсоры Favbet
Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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