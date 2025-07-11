ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией

Представитель Украинской Премьер-лиги, черкасское ЛНЗ, официально определился с новым титульным партнером. Клуб подписал соглашение с известной букмекерской компанией – Favbet.

С нового сезона 2025/26 эмблема компании будет размещена на футболках игроков ЛНЗ.

«Титульное партнерство – это о поддержке команды и фанов в каждом моменте.

Вместе мы сделаем достижения громче, а клуб – сильнее.

Новое партнерство сделает весомый вклад в развитие клуба как на поле, так и за его пределами. Мы объединяемся, чтобы футбол стал еще ближе для каждого болельщика. Впереди много интересного», – написала клубная пресс-служба.

Напомним, что на протяжении последних двух лет титульным партнером ЛНЗ была компания VBET, а точнее онлайн-казино.