ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией
Черкасский клуб заключил соглашение с Favbet
Представитель Украинской Премьер-лиги, черкасское ЛНЗ, официально определился с новым титульным партнером. Клуб подписал соглашение с известной букмекерской компанией – Favbet.
С нового сезона 2025/26 эмблема компании будет размещена на футболках игроков ЛНЗ.
«Титульное партнерство – это о поддержке команды и фанов в каждом моменте.
Вместе мы сделаем достижения громче, а клуб – сильнее.
Новое партнерство сделает весомый вклад в развитие клуба как на поле, так и за его пределами. Мы объединяемся, чтобы футбол стал еще ближе для каждого болельщика. Впереди много интересного», – написала клубная пресс-служба.
Напомним, что на протяжении последних двух лет титульным партнером ЛНЗ была компания VBET, а точнее онлайн-казино.
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