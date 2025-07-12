Перес готовит трансфер лучшего игрока в мире. Ему поможет звезда клуба

«Реал» по инициативе главного тренера клуба Хаби Алонсо занялся активными поисками полузащитника.

По информации испанских СМИ, президент Флорентино Перес активизировал работу по трансферу действующего обладателя Золотого мяча Родри. У «Реала» нет сейчас возможности выплатить полную сумму за звезду «Манчестер Сити», но они готовы включить в сделку бразильского вингера Родриго, который настроен покинуть «бланкос».

Отмечается, что Пеп Гвардиола уже давно следит за Родриго и хочет видеть его в клубе.

Ранее сообщалось, что именитый английский клуб готов забрать полузащитника «Реала» за 90 млн евро.