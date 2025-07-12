Перес готовит трансфер лучшего игрока в мире. Ему поможет звезда клуба
Родри может оказаться в Мадриде
«Реал» по инициативе главного тренера клуба Хаби Алонсо занялся активными поисками полузащитника.
По информации испанских СМИ, президент Флорентино Перес активизировал работу по трансферу действующего обладателя Золотого мяча Родри. У «Реала» нет сейчас возможности выплатить полную сумму за звезду «Манчестер Сити», но они готовы включить в сделку бразильского вингера Родриго, который настроен покинуть «бланкос».
Отмечается, что Пеп Гвардиола уже давно следит за Родриго и хочет видеть его в клубе.
Ранее сообщалось, что именитый английский клуб готов забрать полузащитника «Реала» за 90 млн евро.
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