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  4. Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Англия
12 июля 2025, 11:08 |
913
0

Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах полузащитника Орельена Тчуамени

12 июля 2025, 11:08 |
913
0
Именитый английский клуб готов забрать полузащитника Реала за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Опорный полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени может покинуть чемпионат Испании во время летнего трансферного окна.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован английский «Манчестер Юнайтед», который намерен улучшить результаты в новом сезоне. В прошлой кампании «красные дьяволы» заняли лишь 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

По информации прессы, представитель Премьер-лиги готов отдать за француза около 90 млн евро, но проблема в том, что «Реал» не хочет отпускать игрока.

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо рассчитывает на Тчуамени и видит в нем игрока стартового состава. Трансфер в «Манчестер Юнайтед» будет зависить от личного желания полузащитника.

В сезоне 2024/25 Орельен провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 75 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Орельен Тчуамени трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Yahoo Sports
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