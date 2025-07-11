Италия11 июля 2025, 18:57 |
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Бразильский журналист: «Довбик – большое недоразумение, ужасный футболист»
Роберто Моуре был жесток по отношению к украинцу
11 июля 2025, 18:57 |
424
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Бразильский журналист Роберто Моуре очень критически высказался по поводу украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.
«Довбик? Это гигантское недоразумение (смеется – прим.), ужасный футболист», – коротко заявил сотрудник Radio Grenal в интервью Retesport.
Моуре известен тем, что был советником и консультантом бывшего полузащитника сборной Бразилии Фалькао, когда выступал за «Рому». В течение 30 лет он сотрудничал с итальянскими СМИ.
Сообщалось, что Гасперини определился с заменой Довбику.
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Комментарии 3
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Він не гігантське! Він просто непорозуміння. Просто подивіться як ці гравці грають у збірній, виключення лише Забарний а усі інші - непорозуміння нажаль
Більше не наливати!
це правда
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