Бразильский журналист: «Довбик – большое недоразумение, ужасный футболист»

Бразильский журналист Роберто Моуре очень критически высказался по поводу украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика.

«Довбик? Это гигантское недоразумение (смеется – прим.), ужасный футболист», – коротко заявил сотрудник Radio Grenal в интервью Retesport.

Моуре известен тем, что был советником и консультантом бывшего полузащитника сборной Бразилии Фалькао, когда выступал за «Рому». В течение 30 лет он сотрудничал с итальянскими СМИ.

Сообщалось, что Гасперини определился с заменой Довбику.