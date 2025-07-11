Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

Украинец мог перейти в «Милан», но этот трансфер сорвался. Новым претендентом на Зинченко является «Вест Хэм», «молотки» считают, что опыт Зинченко поможет команде достичь поставленных целей.

Однако перед трансфером украинца ждет детальное медицинское обследование, в «Вест Хэме» знают о частых травмах украинца и хотят перестраховаться.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.