Зинченко узнал, куда может перейти после провала с Миланом
Украинец может оказаться в «Вест Хэме»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
Украинец мог перейти в «Милан», но этот трансфер сорвался. Новым претендентом на Зинченко является «Вест Хэм», «молотки» считают, что опыт Зинченко поможет команде достичь поставленных целей.
Однако перед трансфером украинца ждет детальное медицинское обследование, в «Вест Хэме» знают о частых травмах украинца и хотят перестраховаться.
В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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