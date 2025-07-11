Конфликт обостряется. Экс-форварда Барсы оштрафовали в Бразилии

31-летний нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай получил наказание от руководства бразильского клуба после нарушения правил.

Известный футболист без предупреждения не появился на командной тренировке перед возобновлением матчей чемпионата Бразилии.

Ситуация с Депаем случилась на фоне новостей о не выплате клубом заработной платы футболистам. К тому же «Коринтианс» не оплатил услуги охранной компании, сопровождающей Мемфиса с момента его приезда в Бразилию.

После инцидента представители «Коринтианса» и Мемфис обсудили ситуацию и уменьшили градус накала.

Депай объяснил функционерам, что не намерен покинуть команду и готов защищать цвета «Коринтианса».

За один год в «Коринтиансе» Мемфис сыграл 42 поединка, в которых забил 13 мячей и отдал 14 ассистов.