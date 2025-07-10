Обошел топ-вратарей. Возрастной бразилец продолжает устанавливать рекорды

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Лопес продолжает устанавливать новые рекорды.

За предыдущие 365 дней бразилец сыграл большее количество минут игрового времени во всех турнирах (сборные плюс клубы), чем любой другой вратарь в мире.

В рейтинг вошел всего один вратарь топ-5 лиг Европы – Майк Меньян из «Милана».

Статистика вратарей в течение 365 дней по количеству минут во всех турнирах: