Обошел топ-вратарей. Возрастной бразилец продолжает устанавливать рекорды
Голкипер «Флуминенсе» сыграл больше всех игровых минут за год среди вратарей
44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Лопес продолжает устанавливать новые рекорды.
За предыдущие 365 дней бразилец сыграл большее количество минут игрового времени во всех турнирах (сборные плюс клубы), чем любой другой вратарь в мире.
В рейтинг вошел всего один вратарь топ-5 лиг Европы – Майк Меньян из «Милана».
Статистика вратарей в течение 365 дней по количеству минут во всех турнирах:
- 5850 – Фабио Лопес («Флуминенсе»)
- 5686 – Майк Меньян («Милан»)
- 5670 – Вевертон Перейра («Палмейрас»)
- 5670 – Уго Соуза («Коринтианс»)
- 5626 – Луис Малагон («Америка»)
- 5538 – Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- 5536 – Энтони Морис («Юнион Сен-Жилуаз»)
- 5490 – Лео Жардим («Васко да Гама»)
- 5483 – Эверсон Маркес («Атлетико Минейро»)
- 5423 – Стефан Тарновану («ФКСБ»)
Most official game minutes over last 3⃣6⃣5⃣ days, goalkeepers 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) July 10, 2025
🥇 #Fabio 🇧🇷 5,850' 👏 4⃣4⃣ years ❗️
🥈 #MikeMaignan 🇫🇷 5,686'
🥉 #Weverton 🇧🇷 & #HugoSouza 🇧🇷 5,670'#Malagon 🇲🇽 #Martinez 🇦🇷 #Moris 🇱🇺 #Jardim 🇧🇷 #Everson 🇧🇷 #Tarnovanu 🇷🇴 pic.twitter.com/cu7MKZgGad
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