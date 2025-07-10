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Бразилия
10 июля 2025, 14:58 | Обновлено 10 июля 2025, 15:10
298
0

Обошел топ-вратарей. Возрастной бразилец продолжает устанавливать рекорды

Голкипер «Флуминенсе» сыграл больше всех игровых минут за год среди вратарей

10 июля 2025, 14:58 | Обновлено 10 июля 2025, 15:10
298
0
Обошел топ-вратарей. Возрастной бразилец продолжает устанавливать рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Лопес

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио Лопес продолжает устанавливать новые рекорды.

За предыдущие 365 дней бразилец сыграл большее количество минут игрового времени во всех турнирах (сборные плюс клубы), чем любой другой вратарь в мире.

В рейтинг вошел всего один вратарь топ-5 лиг Европы – Майк Меньян из «Милана».

Статистика вратарей в течение 365 дней по количеству минут во всех турнирах:

  • 5850 – Фабио Лопес («Флуминенсе»)
  • 5686 – Майк Меньян («Милан»)
  • 5670 – Вевертон Перейра («Палмейрас»)
  • 5670 – Уго Соуза («Коринтианс»)
  • 5626 – Луис Малагон («Америка»)
  • 5538 – Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
  • 5536 – Энтони Морис («Юнион Сен-Жилуаз»)
  • 5490 – Лео Жардим («Васко да Гама»)
  • 5483 – Эверсон Маркес («Атлетико Минейро»)
  • 5423 – Стефан Тарновану («ФКСБ»)
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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