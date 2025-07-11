ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с одним из лидеров команды

Римская «Рома» официально объявила о продлении контракта с основным вратарем Миле Свиларом.

По информации пресс-службы клуба, футболист подписал новое соглашение с «волками» до лета 2030 года.

Свилар перебрался в римский клуб летом 2022 года из стана португальской «Бенфики». В течение трех сезонов Миле отыграл за «Рому» 85 поединков, из которых в 30-ти матчах вратарь сыграл на ноль.

Напомним, что «Рома» отдала в аренду в турецкий клуб конкурента Артема Довбика.