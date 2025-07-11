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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с одним из лидеров команды
Италия
11 июля 2025, 17:02 | Обновлено 11 июля 2025, 17:03
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с одним из лидеров команды

Клуб договорился с голкипером Миле Свиларом о новом контракте

11 июля 2025, 17:02 | Обновлено 11 июля 2025, 17:03
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с одним из лидеров команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Миле Свилар

Римская «Рома» официально объявила о продлении контракта с основным вратарем Миле Свиларом.

По информации пресс-службы клуба, футболист подписал новое соглашение с «волками» до лета 2030 года.

Свилар перебрался в римский клуб летом 2022 года из стана португальской «Бенфики». В течение трех сезонов Миле отыграл за «Рому» 85 поединков, из которых в 30-ти матчах вратарь сыграл на ноль.

Напомним, что «Рома» отдала в аренду в турецкий клуб конкурента Артема Довбика.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Миле Свилар
Андрей Витренко Источник: ФК Рома
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