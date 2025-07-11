ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с одним из лидеров команды
Клуб договорился с голкипером Миле Свиларом о новом контракте
Римская «Рома» официально объявила о продлении контракта с основным вратарем Миле Свиларом.
По информации пресс-службы клуба, футболист подписал новое соглашение с «волками» до лета 2030 года.
Свилар перебрался в римский клуб летом 2022 года из стана португальской «Бенфики». В течение трех сезонов Миле отыграл за «Рому» 85 поединков, из которых в 30-ти матчах вратарь сыграл на ноль.
Напомним, что «Рома» отдала в аренду в турецкий клуб конкурента Артема Довбика.
💛❤ A message from Mile… #ASRoma pic.twitter.com/9YAXL8zKPI— AS Roma English (@ASRomaEN) July 11, 2025
🟨🟥 Svilar extends his contract until 2030— AS Roma English (@ASRomaEN) July 11, 2025
🐺Congratulations, Mile!
📄 https://t.co/hAD6kkz84G#ASRoma pic.twitter.com/PXOcH7q8eN
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