Худший результат дня. Известно количество фанатов на матче Шахтера в ЛЕ

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере». Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0.

Статистический портал Football Meets Data опубликовал информацию о количестве болельщиков, которые посетили матчи первого раунда 10 июля. Лучший показатель продемонстрировало противостояние болгарского «Левски» и «Хапоэль Беер-Шева» из Израиля – 15 467.

Худший результат дня показали донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес». Поединок, который состоялся в Словении, посетили всего 650 фанатов. Второй матч между этими командами состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния во втором раунде квалификации сыграет против турецкого «Бешикташа».

Количество фанатов на матчах Лиги Европы, которые состоялись 10 июля: