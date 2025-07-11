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Лига Европы
11 июля 2025, 22:11 |
622
3

Худший результат дня. Известно количество фанатов на матче Шахтера в ЛЕ

Поединок с участием украинской команды посетили всего 650 болельщиков

11 июля 2025, 22:11 |
622
3
Худший результат дня. Известно количество фанатов на матче Шахтера в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере». Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0.

Статистический портал Football Meets Data опубликовал информацию о количестве болельщиков, которые посетили матчи первого раунда 10 июля. Лучший показатель продемонстрировало противостояние болгарского «Левски» и «Хапоэль Беер-Шева» из Израиля – 15 467.

Худший результат дня показали донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес». Поединок, который состоялся в Словении, посетили всего 650 фанатов. Второй матч между этими командами состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния во втором раунде квалификации сыграет против турецкого «Бешикташа».

Количество фанатов на матчах Лиги Европы, которые состоялись 10 июля:

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес болельщики статистика
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Pavel_i_C0
Ще й автобусами, як завжди, звозили 
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+1
Chemp83
А чому не грати на Донбас арені .Навіщо вата Донецька віддала оркам свою землю ?
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0
ivankondrat96
Так нікому цей матч у Словенії не цікавий. Як не був би цікавий і в іншій європейській країні. От як будить грати з Бешикташем, то там турки набіжать
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0
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