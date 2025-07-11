Худший результат дня. Известно количество фанатов на матче Шахтера в ЛЕ
Поединок с участием украинской команды посетили всего 650 болельщиков
10 июля состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес Тампере». Украинская команда разгромила соперника со счетом 6:0.
Статистический портал Football Meets Data опубликовал информацию о количестве болельщиков, которые посетили матчи первого раунда 10 июля. Лучший показатель продемонстрировало противостояние болгарского «Левски» и «Хапоэль Беер-Шева» из Израиля – 15 467.
Худший результат дня показали донецкий «Шахтер» и финский «Ильвес». Поединок, который состоялся в Словении, посетили всего 650 фанатов. Второй матч между этими командами состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени.
Победитель этого противостояния во втором раунде квалификации сыграет против турецкого «Бешикташа».
Количество фанатов на матчах Лиги Европы, которые состоялись 10 июля:
🟠 UEL Q1 attendances (10 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 11, 2025
15,467 🇧🇬 Levski - 🇮🇱 Hapoel BS
12,239 🇵🇱 Legia - 🇰🇿 Aktobe
10,125 🇸🇰 Spartak Trnava - 🇸🇪 Häcken
7,000 🇦🇿 Sabah - 🇸🇮 Celje
6,223 🇲🇩 Sheriff - 🇽🇰 Prishtina
4,127 🇨🇾 AEK Larnaca - 🇷🇸 Partizan
3,916 🇭🇺 Paks - 🇷🇴 CFR Cluj
650 🇺🇦 Shakhtar - 🇫🇮 Ilves
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