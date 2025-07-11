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Лига Европы
Пакш
10.07.2025 20:00 – FT 0 : 0
ЧФР Клуж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 июля 2025, 15:23 |
21
0

Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0. Видеообзор матча

Команды не реализовали свои моменты

11 июля 2025, 15:23 |
21
0
Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0. Видеообзор матча

10 июля в городе Пакш (Венгрия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Пакш принимал румынский ЧФР Клуж.

Гости владели небольшим преимуществом и чаще били по воротам. Но по ударам в створ у команд полное равенство – по два. При этом забить ни кому из соперников не удалось.

Ответная встреча состоится в Румынии 17 июля. Там и определится победитель противостояния.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Венгрия

Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0

Видеообзор матча

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Лига Европы видео голов и обзор Пакш ЧФР Клуж чемпионат Венгрии по футболу чемпионат Румынии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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