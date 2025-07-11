Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0. Видеообзор матча
Команды не реализовали свои моменты
10 июля в городе Пакш (Венгрия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Пакш принимал румынский ЧФР Клуж.
Гости владели небольшим преимуществом и чаще били по воротам. Но по ударам в створ у команд полное равенство – по два. При этом забить ни кому из соперников не удалось.
Ответная встреча состоится в Румынии 17 июля. Там и определится победитель противостояния.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Венгрия
Пакш (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0
Видеообзор матча
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