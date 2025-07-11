Рафинья – лидер сезона 2024/25 по интересному показателю

Нападающий «Барселоны» Рафинья является лидером сезона 2024/25 по количеству результативных действий в матчах против команд из топ-7 рейтинга УЕФА (12).

Бразильский вингер отметился голевыми действиями в поединках против мадридского «Реала» (5 Г + 2 А), «Баварии» (3 Г) и «Интера» (Г + А).

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Усман Дембеле (7), Ламин Ямаль (7), Эрлинг Холанд (6) и Мохамед Салах (6).

Дембеле и Дезире Дуэ встретятся с лондонским «Челси» в финальном матче КЧМ, где смогут улучшить свои показатели и подняться выше в рейтинге по количеству результативных действий против клубов из топ-7 рейтинга УЕФА.