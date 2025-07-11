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  4. Рафинья – лидер сезона 2024/25 по интересному показателю
Испания
11 июля 2025, 15:24 |
75
0

Рафинья – лидер сезона 2024/25 по интересному показателю

Бразильский вингер нанес больше всего вреда клубам из топ-7 рейтинга УЕФА

11 июля 2025, 15:24 |
75
0
Рафинья – лидер сезона 2024/25 по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Нападающий «Барселоны» Рафинья является лидером сезона 2024/25 по количеству результативных действий в матчах против команд из топ-7 рейтинга УЕФА (12).

Бразильский вингер отметился голевыми действиями в поединках против мадридского «Реала» (5 Г + 2 А), «Баварии» (3 Г) и «Интера» (Г + А).

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Усман Дембеле (7), Ламин Ямаль (7), Эрлинг Холанд (6) и Мохамед Салах (6).

Дембеле и Дезире Дуэ встретятся с лондонским «Челси» в финальном матче КЧМ, где смогут улучшить свои показатели и подняться выше в рейтинге по количеству результативных действий против клубов из топ-7 рейтинга УЕФА.

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Рафинья Диас Усман Дембеле Ламин Ямаль Эрлинг Холанд Мохамед Салах Дезире Дуэ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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